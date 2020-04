Policjanci z prewencji podzielili się cząstką siebie by ratować innych Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bez względu na stan epidemii w naszym kraju, zapotrzebowanie na drogocenny płyn, jakim jest ludzka krew, wciąż jest aktualne. Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie doskonale wiedzą, że krew każdego dnia ratuje ludzkie życie, dlatego podzielili się nią dzisiaj z potrzebującymi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie.

Większość osób z zapartym tchem śledzi sytuację związaną z koronawirusem, zapominając o pozostałych pacjentach, którzy bardzo często potrzebują wykonania transfuzji krwi, by przeżyć. Centra krwiodawstwa apelują o jej regularne oddawanie (stany magazynowe krwi w poszczególnych centrach krwiodawstwa można sprawdzić TUTAJ), ponieważ każda sytuacja związana z ewentualnymi brakami stanowi realne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają przetoczenia krwi lub jej składników.

Funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w częstochowskim wydziale prewencji - podinsp. Rafał Zemła, asp. sztab. Wojciech Ziółkowski oraz sierż. sztab. Kamil Sowiński udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie, gdzie podzielili się tym życiodajnym płynem. Mundurowi zachęcają tym samym wszystkich krwiodawców do dzielenia się cząstką siebie, bo każdy, dołączając się do akcji, może uratować ludzkie życie.

Jeżeli zdecydujemy się na podzielenie się swoją krwią, musimy być przygotowani na dodatkowe procedury, które mają zwiększyć bezpieczeństwo dawców oraz personelu medycznego takie jak:

wstępny pomiar temperatury,

pojedyncze wpuszczanie do punktu oddawania krwi,

dodatkowa dezynfekcja.

Pamiętaj - oddając krew, możesz uratować komuś życie! WARTO POMAGAĆ!

(KWP w Katowicach /kp)