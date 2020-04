Dzielnicowy i policjantka z WSPol zatrzymali 25-latka, który idąc ulicami miasta atakował napotkanych ludzi Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek policjantów i prokuratury Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu wobec 25-latka. Młody mężczyzna w ciągu zaledwie godziny dopuścił się szeregu przestępstw na szkodę pięciu osób, w związku z czym usłyszał sześć zarzutów. Dzięki dobrej współpracy służb i mieszkańców agresor został zatrzymany przez dzielnicowego i funkcjonariuszkę z WSPol.

Zatrzymany prowadzony przez policjanta

W czwartek (23.04.2020) około godz. 19:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, z którego wynikało, że z jednego z mieszkań na terenie miasta, dobiegają krzyki kobiety wołającej o pomoc. Na miejsce interwencji zostali skierowani policjanci z referatu patrolowo – interwencyjnego. Funkcjonariusze ustalili, że młody mężczyzna, znany 57-latce z widzenia, bez powodu zaatakował ją na klatce schodowej. Kobiecie udało się uciec do domu, jednak mężczyzna poszedł z nią i wybił rękami szybę w drzwiach. Gdy zaczęła ona wołać o pomoc, sprawca spłoszył się i wyszedł. Na schodach klatki schodowej spotkał 26-latkę, która słysząc wołanie sąsiadki o pomoc, wyszła sprawdzić co się dzieje. Wtedy agresor zaatakował ją i jej ojca, który stanął w jej obronie. Po chwili wybiegł z bloku i w kierunku ul. Pasymskiej. Tam zaatakował przypadkowego mężczyznę, który akurat mył samochód. Kilkakrotnie go uderzył i próbował ukraść mu samochód. Gdy to mu się nie udało, zniszczył szybę w aucie, rzucając w nią kamieniem i uciekł. Na ul. Gnieźnieńskiej napotkał starszą kobietę, która spacerowała z psami. Mężczyzna przewrócił ją, uderzył i ukradł telefon komórkowy.

W tym czasie oficer dyżurny przekazał rysopis sprawcy funkcjonariuszom pełniącym służbę na terenie miasta. Informacja ta dotarła m.in. do dzielnicowego, który na ul. Chopina wspólnie z funkcjonariuszką z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prowadził kontrole osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19. Funkcjonariusze zauważyli opisywanego mężczyznę i natychmiast podjęli za nim pościg pieszy. Policjantów wsparli mieszkańcy ul. Chopina, którzy utrudnili mu ucieczkę, dzięki czemu agresor został szybko zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że był to 25-letni mieszkaniec Szczytna.

Mężczyzna w chwili zatrzymania miał ponad promil alkoholu w organizmie. Został przewieziony do komendy. Usłyszał już sześć zarzutów, do których się przyznał, nie potrafił jednak logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Na wniosek policjantów i prokuratury Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec 25-latka, środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztu.

(ic/tm)