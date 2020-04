Zapobiegli tragediom Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki właściwej reakcji zgłaszających oraz szybkim działaniom dyżurnych i policjantów przeprowadzających interwencje udało się zapobiec tragediom. Mężczyźni, którzy targnęli się na swoje życie, bezpiecznie zostali przekazani załogom karetek pogotowia.

W piątek (24 kwietnia br.) po godz. 16.00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który chce targnąć się na swoje życie. Na miejsce zdarzenia błyskawicznie pojechali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Obok jednego z bloków, mundurowi zauważyli mężczyznę z raną nadgarstka. Używając opatrunków, policjanci zatamowali krwawienie u mężczyzny. Następnie 37-latek został przekazany załodze karetki pogotowia.

Do kolejnego zdarzenia doszło w sobotę (25 kwietnia br.) po godz. 21.00. Tym razem, to policjanci z białostockiej "patrolówki" zapobiegli tragedii. Funkcjonariusze błyskawicznie pojechali pod wskazany przez zgłaszającego adres. Tam, w jednym z mieszkań zastali mężczyznę, który miał rany w okolicach nadgarstków. Mundurowi zatamowali u 49-latka krwawienie i przekazali go pod opiekę lekarza.

(KWP w Białymstoku / kp)