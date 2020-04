Kryminalni skuteczni w zwalczaniu kradzieży katalizatorów – zatrzymano osiem osób Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali osiem osób podejrzanych o kradzieże katalizatorów w lutym i w marcu w Zielonej Górze. Straty pokrzywdzonych wyniosły ponad 150 tys. złotych. Zatrzymania to efekt zaangażowania i skutecznych czynności operacyjnych prowadzonych przez kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem i paserstwa.

Na początku marca br. w jednym z komisów samochodowych w Zielonej Górze został pobity właściciel, który zastał na terenie firmy dwóch mężczyzn kradnących katalizatory z zaparkowanych samochodów. Sprawcy ukradli wtedy katalizatory z 28 pojazdów. Zdarzenie to okazało się być powiązane z innymi kradzieżami katalizatorów z samochodów na parkingach w Zielonej Górze w lutym i w marcu tego roku. Zielonogórscy kryminalni prowadzili działania operacyjne w tych sprawach. Ich profesjonalna praca i zaangażowanie doprowadziły do zatrzymania całej grupy odpowiedzialnej za kradzieże katalizatorów z 65 samochodów w mieście. Straty pokrzywdzonych wyniosły ponad 150 tysięcy złotych.

Na początku kwietnia w trakcie nocnych działań prowadzonych wspólnie z policjantami kryminalnymi z Komisariatu II Policji zatrzymany został w Nowogrodzie Bobrzańskim 27-letni mieszkaniec Żar. Mężczyzna miał przy sobie narzędzia do wycinania katalizatorów z aut. 27-latek usłyszał zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniami do samochodów. Podejrzany decyzją sądu został oddany pod policyjny dozór. Kolejne zatrzymane do sprawy osoby to: 25-letni mieszkaniec powiatu żarskiego oraz 31-letni mieszkaniec Zielonej Góry i jego 28-letnia kobieta. W miejscach zamieszkania zatrzymanych policjanci znaleźli kolejne narzędzia do kradzieży katalizatorów oraz kilka skradzionych katalizatorów. Ponadto 31-latek był jednym z dwóch napastników z komisu samochodowego i usłyszał również zarzut kradzieży rozbójniczej. Obydwaj mężczyźni decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. Zielonogórscy kryminalni nadal pracowali przy tej sprawie. W drugiej połowie kwietnia policjanci zatrzymali w kolejne cztery osoby zamieszane w kradzieże. Jednym z zatrzymanych był 35-latek z Zielonej Góry. To druga osoba odpowiedzialna za napad w komisie, usłyszał zarzuty za kradzieże, kradzieże z włamaniem i kradzież rozbójniczą. Mężczyzna decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Zatrzymany został również inny zielonogórzanin, 32-latek zamieszany w paserstwo skradzionych katalizatorów. Jako ostanie z grupy zatrzymane zostały dwie kobiety z powiatu żarskiego: 25-latka i 21-latka. Kobiety usłyszały zarzuty kradzieży i paserstwa. Jak się okazało w trakcie prowadzonego postępowania, cztery osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety z powiatu żarskiego – były wcześniej notowane i zatrzymywane przez żarskich policjantów za kradzieże katalizatorów i kradzieże z włamaniem do samochodów.

Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze nadal prowadzą operacyjne działania. To kolejna grupa zatrzymana przez zielonogórskich policjantów za kradzieże katalizatorów. Pod koniec stycznia zatrzymane były dwie inne osoby dokonujące takich kradzieży.

W Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze prowadzone jest śledztwo w tej sprawie. Podejrzanym za kradzieże rozbójnicze i kradzieże z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Za kradzieże i paserstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sprawcy działający w recydywie mogą otrzymać karę w górnej granicy zagrożenia podwyższonej o połowę.

(KWP w Gorzowie / mw)