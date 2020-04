Ruszył sezon motocyklowy! Uważajmy na drogach! Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W 2019 roku na zachodniopomorskich drogach motocykliści byli sprawcami 53 wypadków, w których 12 osób zginęło, a 49 osób zostało rannych. Sezon motocyklowy już wystartował, dlatego przypominamy kilka rad, nie tylko przydatnych motocyklistom, ale i innym użytkownikom dróg. Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

Od lat przyczyną wypadków drogowych spowodowanych przez motocyklistów jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Już odnotowujemy zdarzenia z udziałem motocyklistów. W Policach 19 kwietnia br. doszło do wypadku drogowego. 20-letni motocyklista stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w słup oświetleniowy. W wyniku zderzenia odniósł poważne obrażenia kręgosłupa. Jak się okazało, 20-latek nie posiadał uprawnień do kierowania, a motocykl pożyczył od znajomego.

W 2019 roku kierujący motocyklami uczestniczyli w 102 wypadkach drogowych, w których zginęło 16 osób, a 99 zostało rannych. Motocykliści uczestniczyli w 204 kolizjach.

W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost wypadków z winy kierujących motocyklami (+10), wzrost liczby zabitych (+4) i rannych (+ 6).

Na te niechlubne statystyki wpływ mają przede wszystkim błędy popełnianie przez kierujących pojazdami, jak również słaby system szkolenia kierowców pojazdów jednośladowych, jak i kierowców samochodów. Do tego dochodzi wzrost zarejestrowanych pojazdów, a także sprzyjający jeździe motocyklem długi, a niekiedy całoroczny wręcz sezon. Kiedy robi się ciepło, słonecznie i sucho, wtedy przyciskamy/odkręcamy gaz mocniej.

Brak zrozumienia i wzajemnego szacunku, to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. A przecież bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

Kierowco – motocyklisto pamiętaj: używaj kierunkowskazów i patrz w lusterka. Niektórzy motocykliści rzadko używają migaczy, co jest dużym lekceważeniem wobec kierowców samochodów, ale też i pozostałych użytkowników jednośladów. To samo dotyczy kwestii lusterek wstecznych - są po to, aby mieć świadomość, co dzieje się za nami.

Przecież my też możemy blokować szybsze pojazdy, np. karetkę pogotowia. Wszyscy powinniśmy przewidywać sytuacje na drodze. Mniejsze gabaryty i lepsze przyspieszenia to duża zaleta jednośladów, ale też i pewny mankament. Właśnie dlatego, że motocykl jest mniejszy, inni użytkownicy dróg mogą go przeoczyć. Dlatego trzeba być maksymalnie skoncentrowanym na jeździe i przewidywać ruchy jadących przed nami pojazdów. Zadbajmy też o to, aby być widocznym. Znaczny odsetek wypadków z udziałem motocyklistów jest spowodowany tym, że kierowcy samochodów po prostu ich nie zauważyli. Dlatego jeżdżąc jednośladem, musimy zadbać o to, żeby być widocznym. Fluorescencyjne wstawki w kurtce, spodniach, czy na butach sprawią, że zostaniesz szybciej zauważony na drodze. Uważajmy na pieszych, przepuszczajmy na pasach przechodniów. Policjanci apelują, że zastosowanie się do tych wskazówek znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

(KWP w Szczecinie / kp)