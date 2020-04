Policjanci zatrzymali stalkera Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gdańska zatrzymali mężczyznę podejrzanego o stalking. 36-latek nękał swoją ofiarę, dzwoniąc do niej o różnych porach dnia i nocy oraz wysyłając mnóstwo wiadomości, mimo jej wyraźnego sprzeciwu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci wnioskują do prokuratora, by ten wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Policjanci w miniony piątek (24.04.2020 r.), przyjęli zawiadomienie o stalkingu. Pokrzywdzona kilka razy spotkała się z mężczyzną, ale nie chciała kontynuować tej znajomości, gdy powiedziała o tym mężczyźnie, ten zaczął ją nękać.



Sprawca od co najmniej miesiąca dręczył swoją ofiarę, dzwoniąc do niej o różnych porach dnia i nocy i wysyłając jej SMS-y. Policjanci, którzy pracowali nad tą sprawą, dowiedzieli się również o tym, że mężczyzna zamieszczał na portalach internetowych, w tym erotycznych, ogłoszenia z ofertami świadczeń usług seksualnych podszywając się pod pokrzywdzoną, śledził ją, obserwował, a także groził jej pozbawieniem życia i zniszczeniem reputacji. Mężczyzna mimo wyraźnego sprzeciwu nękanej kobiety nie przestawał jej dręczyć, nawet stawał się bardziej nachalny i agresywny.



Pracując nad sprawą, policjanci zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności stalkera. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, zabezpieczyli treści przekazywane przez sprawcę kobiecie oraz informacje z portali internetowych zamieszczane przez mężczyznę. Zabezpieczone przez policjantów dowody pozwoliły funkcjonariuszom na ustalenie podejrzanego. Kryminalni z Komisariatu V Policji w Gdańsku w sobotę 25.04.2020 r., w jednym z mieszkań na terenie Gdańska zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który trafił do policyjnego aresztu. Dziś 36- latek usłyszy zarzut uporczywego nękania kobiety oraz kierowania wobec niej gróźb karalnych.



Policjanci wnioskują do prokuratora, aby ten wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie stalkera. Za stalking grozi do 8 lat pozbawienia wolności, za kierowanie gróźb karalnych 2 lata.



Pamiętajmy!!!

Objawami stalkingu może być uporczywe śledzenie pokrzywdzonego, nieustanne przesyłanie mu krótkich wiadomości tzw. sms, wysyłanie maili na pocztę elektroniczną, próby poniżenia danej osoby w środowisku jej pracy lub miejscu zamieszkania oraz innego rodzaju powtarzalne zachowania godzące w poczucie bezpieczeństwa i prywatności nękanej osoby. Wszystkie ww. oznaki aktywności sprawcy muszą odbywać się wbrew woli, a często też kontynuowane są pomimo zdecydowanego sprzeciwu adresata. Jeśli podejrzewamy, że mogliśmy stać się ofiarą stalkingu, nie bójmy się skontaktować z organami ścigania i zgłosić tego faktu. Często ignorowanie sprawcy może prowadzić do eskalacji niebezpiecznych zachowań i stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar stalkera. Przestępstwo stalkingu jest przestępstwem wnioskowym. Oznacza to, że do pociągnięcia stalkera do odpowiedzialności karnej konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez pokrzywdzonego do organów ścigania.

(KWP w Gdańsku/js)