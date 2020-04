Zatrzymani za kradzieże pojazdów Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubańscy policjanci w wyniku szeroko zakrojonej pracy operacyjnej odzyskali skradziony samochód i zatrzymali dwóch podejrzanych w tej sprawie mężczyzn. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów oraz zastosowanie przez sąd wobec jednego z nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Łączną wartość strat w tej sprawie oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 150 tysięcy złotych.

Jak wynika z ustaleń policjantów w tej sprawie, sprawcy pod osłoną nocy włamali się do budynku piekarni na terenie powiatu lubańskiego, skąd zabrali pieniądze oraz sprzęt komputerowy jak i kluczyki do trzech samochodów osobowych, a chwilę później ukradli same pojazdy. Wartość skradzionego mienia pokrzywdzony oszacował łącznie na kwotę nie mniejszą niż 150 tysięcy złotych.

Poszukiwaniem sprawców i skradzionych aut zajęli się lubańscy kryminalni. Jeden ze skradzionych pojazdów został odnaleziony w lesie. Samochód doszczętnie spłonął. W szybkim ustaleniu miejsca porzucenia kolejnego pojazdu pomogła praca operacyjna i wnikliwe działania wydziału kryminalnego. Policjanci ustalili, że poszukiwane auto stoi zaparkowane w szopie na posesji na terenie powiatu lwóweckiego. Funkcjonariusze odzyskali pojazd. Przybyli na miejsce policyjni technicy przeprowadzili szczegółowe oględziny samochodu i zabezpieczyli znajdujące się na nim ślady. Kilka minut później doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn. 32-latek bez stałego miejsca zamieszkania został zatrzymany na terenie powiatu lubańskiego natomiast 39-latek na terenie powiatu lwóweckiego. Mężczyźni w przeszłości wchodzili już w konflikt z prawem, na swoim koncie mają inne przestępstwa. Podejrzani trafili do policyjnego aresztu.

Po analizie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego lubańscy policjanci przekazali sprawców do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Lwówku Śląskim, który wobec 39-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, natomiast wobec 32-latka wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Dalsze postępowanie w sprawie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej w Lubaniu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP we Wrocławiu / kp)