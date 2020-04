Służby odnalazły zaginioną 55-latkę Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci prowadzili szeroko zakrojone poszukiwania za zaginioną 55-latką. W akcję poszukiwawczą poza policjantami włączyli się żołnierze oraz strażacy – wszystkim zależało na jak najszybszym odnalezieniu kobiety. W poniedziałek wieczorem kobieta została odnaleziona i przekazana służbom medycznym.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. zostali powiadomieni, że z 55-letnią mieszkanką Gorzowa Wlkp. nie ma żadnego kontaktu i nie jest znane miejsce jej pobytu. Do poszukiwań ściągnięto alarmowo policjantów, którzy prowadzą intensywne czynności poszukiwawcze za zaginiona. W poniedziałek (27.04.2020 r.) do działań przystąpili policjanci oddziałów prewencji, którzy m.in. sprawdzają lasy i pola niedaleko okolic byłego poligonu wojskowego. Mundurowych wspomagają także psy tropiące, wyszkolone specjalnie do odnajdywania osób zaginionych. Poza policjantami do akcji włączyli się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy quadami przeczesują tereny zielone. Akcja poszukiwawcza będzie prowadzona także z powietrza przy użyciu strażackiego drona z kamerą termowizyjną.

Policjanci specjalizujący się w poszukiwaniu osób zaginionych od początku właściwie typowali miejsce przebywania kobiety. Funkcjonariusze skupili się przede wszystkim na sprawdzeniu terenów byłych poligonów w okolicy Osiedla Europejskiego. W poniedziałek (27.04.2020 r.) wieczorem służbom udało się zlokalizować kobietę. Jej stan wymagał pomocy medycznej. 55-latka trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)