Policjantem się jest nawet podczas urlopu Data publikacji 28.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To, że policjantem się jest przez całą dobę, a nie tylko się nim bywa podczas służbowego dyżuru, po raz kolejny udowodnił operacyjny z wydziału kryminalnego częstochowskiej Policji. Przebywając na urlopie, zauważył w jednym z autobusów miejskich 43-letniego mieszkańca Częstochowy, który ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 127 dni pozbawienia wolności.

Operacyjny z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na co dzień pełni służbę bez munduru. Swoje obowiązki wypełnia sumiennie i rzetelnie, czuwając nad bezpieczeństwem mieszkańców i zatrzymując sprawców najpoważniejszych przestępstw. Nie po raz pierwszy policjant zachował czujność również poza służbą. Tym razem, w niedzielne popołudnie (26.04.br.), zauważył jak 43- letni mężczyzna ukrywający się przed Policją, wsiada do jednego z autobusów miejskich. Skontaktował się z dyżurnym miasta i do momentu przyjazdu patrolu jechał za autobusem, informując o swoim położeniu. Dzięki temu mundurowi z "jedynki" zatrzymali poszukiwanego i osadzili go w areszcie, gdzie spędzi najbliższe 127 dni.

(KWP w Katowicach / mw)