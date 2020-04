Podziękowania dla dzielnicowego za pomoc i dobre serce Data publikacji 28.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Wielkie podziękowania dla pana dzielnicowego Adama Żyty, który sprawuje pieczę nad mieszkańcami Kościelisk. Personel z DSS z Kościelisk składa serdeczne podziękowanie za opiekę i wsparcie w trudnej dla nas sytuacji. Swoim postępowaniem i zachowaniem dowiódł, że służba, którą wykonuje, jest jego powołaniem…” - takie słowa wdzięczności otrzymał dzielnicowy z oleskiej komendy, który pomógł kobietom przebywającym na kwarantannie.

Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu. Na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem problemów mieszkańców swojego rewiru oraz niesie im pomoc w codziennych sprawach. Tak było i tym razem, gdy kilka dni temu do dzielnicowego mł. asp. Adama Żyty zgłosili się jego koledzy z jednostki i poinformowali go, że tego dnia kontrolowali osoby przebywające na kwarantannie. Okazało się, że trzy osoby, na co dzień opiekunki seniorów z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach, po przewiezieniu chorych pensjonariuszy do szpitali zakaźnych, pozostały same w izolacji. Niestety, kobietom, kończyły się zapasy żywności.

Dzielnicowy po otrzymaniu tej informacji od razu pojechał, żeby kupić potrzebne produkty i w bezpieczny sposób dostarczył je do osób przebywających w izolacji. To wszystko zrobił w dniu wolnym od służby i za własne pieniądze.

O całej sytuacji nikt by się nie dowiedział, gdyby nie przekazane podziękowania od opiekunek z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach. Słowa wdzięczności dla dzielnicowego zostały przekazane na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie - insp. Tomasza Kubickiego.

(KWP w Opolu/js)