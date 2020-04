Policjanci ratowali mężczyznę porażonego prądem Data publikacji 28.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant halinowskiego komisariatu, komisarz Wojciech Wasilewski i dzielnicowi Mariusz Lipski i Piotr Alwas, ratowali mieszkańca Halinowa, który podczas montażu kuchenki został porażony prądem. Mężczyźnie ustały funkcje życiowe. Funkcjonariusze rozpoczęli resuscytację i prowadzili ją do przyjazdu pogotowia. Policjanci przywrócili 55-latkowi czynność serca i przekazali ratownikom. Mężczyzna w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Apelujemy o ostrożność podczas używania urządzeń elektrycznych.

Młodszy aspirant Piotr Alwas podczas zawodów "Dzielnicowy Roku 2019" garnizonu warszawskiego, w którym zajął III miejsce.

Minionej soboty, 25.04.br., w godzinach popołudniowych, do halinowskiego komisariatu wbiegł roztrzęsiony mężczyzna, wołając o pomoc dla porażonego prądem członka rodziny. Komendant komisariatu komisarz Wojciech Wasilewski, który był właśnie na służbie natychmiast udał się razem ze zgłaszającym pod wskazany adres. W odległości kilkuset metrów znajdował się dom, w którym doszło do wypadku. Funkcjonariusz sprawdził, czy odcięte zostało źródło prądu i czy bezpiecznie może udzielić pomocy. Następnie przystąpił do pomocy poszkodowanemu, który tracił oddech. Na miejsce dotarli również dzielnicowi: aspiranci Mariusz Lipski i Piotr Alwas.

Poszkodowanemu 55-latkowi ustały funkcje życiowe, więc policjanci na zmianę prowadzili czynności resuscytacyjne do czasu przyjazdu pogotowia. Po kilku minutach udało się przywrócić mężczyźnie akcję serca. Został on przekazany ratownikom medycznym. 55-latek w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Jak ustalili policjanci, do porażenia prądem doszło podczas montażu kuchenki gazowej.

Apelujemy o ostrość podczas używania urządzeń elektrycznych i prac związanych z elektrycznością!

(KSP / mw)