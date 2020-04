Policjanci odwiedli nastolatkę od nieodwracalnej decyzji Data publikacji 28.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w czasie służby spotykają się z różnymi sytuacjami, które bardzo często wymagają od nich natychmiastowego podejmowania prawidłowych i skutecznych decyzji. Stają przed koniecznością dostosowania się do różnych sytuacji oraz szybkiego działania, które często może zadecydować o ludzkim życiu. Tak jak to było w przypadku interwencji funkcjonariuszy ze Szczytna, którzy zostali powiadomieni o tym, że 15-latka może próbować odebrać sobie życie. Dzięki reakcji, umiejętnościom i opanowaniu policjantów do tragedii nie doszło.

W minioną niedzielę (26.04.2020 r.) kilka minut po godz. 14:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał niepokojącą wiadomość, z której wynikało, że 15-letnia dziewczyna stoi na starym moście kolejowym niefunkcjonującej już linii Szczytno – Biskupiec w gminie Dźwierzuty i prawdopodobnie chce odebrać sobie życie. Na miejsce alarmowo udali się policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego.

W trakcie dojazdu na miejsce policjanci otrzymali informację, że dziewczyna jest obywatelką innego kraju i nie posługuje się na co dzień językiem polskim, jest jednak w stanie, zrozumieć co się do niej po polsku mówi.

Funkcjonariusze na miejscu zastali roztrzęsioną nastolatkę, która wychylała się za barierkę mostu, spoglądała w dół i wykrzykiwała, że odbierze sobie życie. Policjanci, zachowując bezpieczną odległość, zaczęli z nią rozmawiać. W pewnym momencie nawiązali z nią nić porozumienia. 15-latka uspokoiła się i odeszła od barierki. W tym czasie na miejsce dojechali także strażacy i karetka pogotowia. Funkcjonariusze przeprowadzili dziewczynę do karetki. Wkrótce po tym 15-latka została wraz z opiekunem prawnym przewieziona do szpitala, gdzie została objęta pomocą.

