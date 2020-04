Świeccy policjanci uratowali desperata Data publikacji 28.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja świeckich policjantów zadecydowała o uratowaniu 39-letniego mieszkańca Świecia, który wszedł na parapet z zawiązanym przewodem elektrycznym na szyi. Mężczyzna usiłował wyskoczyć przez okno.

Oficer dyżurny świeckich policjantów otrzymał zgłoszenie, że jeden z mieszkańców kamienicy źle się czuje i leży na podłodze. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zauważyli mężczyznę siedzącego na parapecie, który oświadczył im, że skoczy, jeżeli nie skontaktują się z jego matką.

Na miejsce wezwano Straż Pożarną. Policjanci szybko udali się do mieszkania 39-latka i pomimo wezwań do otwarcia drzwi mężczyzna nie reagował. W pewnym momencie funkcjonariusze otrzymali informację, że mężczyzna na szyi założył sobie kabel i prawdopodobnie będzie chciał wyskoczyć z okna. Policjanci postanowili siłowo wejść do mieszkania i powstrzymali mężczyznę przed tym krokiem.

Mężczyzna przewieziony został do Wojewódzkiego Szpitala w Świeciu.

(KWP w Bydgoszczy / mg)