Odpowie za szereg oszustw internetowych

Data publikacji 28.04.2020

16 zarzutów oszustwa usłyszał 18-letni mieszkaniec Chełma. Młody mężczyzna na portalach internetowych wystawiał ogłoszenia o sprzedaży konsoli do gier i telefonów komórkowych. Po wpłaceniu przez kupujących na rachunki bankowe pieniędzy nie wysyłał im zakupionych towarów. Decyzją sądu mężczyzna podpisywał będzie listę osób dozorowanych.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą chełmskiej komendy realizując posiadane informacje zatrzymali 18-letniego mieszkańca Chełma. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od września 2019 roku do lutego br. za pośrednictwem portali internetowych oferował do sprzedaży konsole do gier i telefony komórkowe. Po wpływie środków na konto nie wysyłał im zamówionych towarów. Do tego celu wykorzystywał swój rachunek bankowy oraz rachunek prowadzony na rzecz innej osoby. Swoim przestępczym procederem spowodował straty, które pokrzywdzeni oszacowali na łączną kwotę kilku tysięcy złotych.

Wczoraj, 27.04.2020 r., zatrzymany usłyszał 16 zarzutów w tej sprawie. Został też doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie do sądu, gdzie orzeczono wobec niego dozór Policji. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

(KWP w Lublinie / mw)