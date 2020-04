Policjantem jest się także po służbie Data publikacji 28.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy aspirant Sebastian Sagan z rawskiej komendy Policji w czasie wolnym od służby podjął interwencję i zatrzymał sprawcę ataku na taksówkarza. Widząc szarpaninę, funkcjonariusz dogonił i obezwładnił napastnika po czym wezwał na miejsce policjantów pełniących służbę. Badanie trzeźwości 21-letniego mieszkańca Zgierza wykazało blisko 2,5 promila.

27 kwietnia 2020 roku około godziny 18:50 starszy aspirant Sebastian Sagan, kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, w czasie wolnym od służby jechał swoim samochodem. Na Placu Wolności zauważył szarpiących się mężczyzn. Jednym z nich był znany mu z widzenia taksówkarz. Kierownik “patrolówki” zatrzymał swój samochód i ruszył w kierunku mężczyzn. Wtedy napastnik zaczął uciekać w kierunku ulicy Mickiewicza. Po chwili 21-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariusza. 50-letni taksówkarz wyjaśnił policjantowi, że chwilę wcześniej doszło miedzy nim a napastnikiem do awantury. Taksówkarz odmówił 21-latkowi kursu do Zgierza, ponieważ nie miał on pieniędzy. Wzbudziło to agresję u “klienta”, który zaczął ubliżać taksówkarzowi. Kiedy 50-latek chciał powiadomić Policję, mężczyzna wytrącił mu z ręki telefon, który upadł i został uszkodzony. Właściciel taksówki odczuwał silny ból ręki.

Zatrzymany napastnik cały czas próbował się wyrwać. Skierowani na miejsce policjanci zbadali stan trzeźwości 21-latka, który, jak się poźniej okazało, miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna poza napaścią na taksówkarza popełnił jeszcze szereg wykroczeń, za co również poniesie konsekwencje.

(KWP w Łodzi/js)