Miał być warsztat, była „dziupla" - policjanci skuteczni w zwalczaniu przestępczości samochodowej Data publikacji 29.04.2020 Gorzowscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieżach trzech samochodów osobowych, łącznie wartych blisko 350 tys. złotych. Podjęte czynności procesowe i równoległe do nich intensywne działania operacyjne, a także współpraca z policjantami z województwa wielkopolskiego doprowadziły do zatrzymania osób odpowiedzialnych za te zdarzenia. Kryminalni zatrzymali trzy osoby, które usłyszały zarzuty paserstwa oraz kradzieży z włamaniem. Skradzione samochody zostały „rozebrane" na części w jednej z „dziupli" na terenie województwa wielkopolskiego, która oficjalnie była warsztatem.

W pierwszej połowie kwietnia na terenie Gorzowa Wlkp. doszło do kradzieży samochodów osobowych, które skradzione zostały z terenu prywatnych posesji. Wartość aut oszacowano na blisko 350 tys. złotych. Do wyjaśnienia tych przestępstw zaangażowali się funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., którzy przeprowadzali czynności procesowe, m.in. oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchiwali świadków oraz zabezpieczali nagrania z monitoringu. Równolegle rozpoczęły się intensywne działania operacyjne, które szybko przyniosły konkretne informacje. Dużą rolę w uzyskanych ustaleniach odegrała dobra współpraca z wielkopolskimi policjantami.

Działania te szybko przyniosły oczekiwane rezultaty. W wyniku uzyskanych informacji policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego, który okazał się właścicielem „dziupli” funkcjonującej oficjalnie jako warsztat samochodowy. Mężczyzna kupował kradzione auta, które następnie rozkręcał i sprzedawał na części. Ujawnione na miejscu elementy samochodowe były już przygotowane do sprzedaży. W toku przeprowadzonych czynności 45-latkowi przedstawiono zarzuty paserstwa. Kolejnego dnia policjanci zatrzymali 28-letnią kobietę, której przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Uzyskany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie jeszcze tego samego dnia trzeciej osoby odpowiedzialnej za kradzieże. W toku prowadzonych czynności u 32-letniego mieszkańca województwa zachodniopomorskiego zabezpieczono telefony komórkowe i narzędzia służące do popełnienia przestępstw samochodowych. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. aresztował tymczasowo 32-letniego mężczyznę.

Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo paserstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu, natomiast za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)