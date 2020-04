Policyjny pościg za kierowcą bmw Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 38-letniego kierowcę bmw, który nie poddał się kontroli drogowej i uciekał przed funkcjonariuszami. W czasie pościgu uszkodził trzy policyjne radiowozy, sześciu policjantów trafiło do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie między innymi za niezatrzymanie się do kontroli i zmuszanie funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych.

W niedzielę przed godz. 16, w miejscowości Pełkinie w powiecie jarosławskim, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego podjęli interwencję wobec kierującego samochodem marki BMW, który przekroczył prędkość. Podczas kontroli kierujący odmawiał wykonywania poleceń wydawanych przez policjanta. W czasie czynności policjanci dostrzegli, że w kontrolowanym samochodzie są dwie różne tablice rejestracyjne.

Kiedy funkcjonariusz przez uchyloną szybę pokazywał kierowcy zarejestrowany na urządzeniu wynik pomiaru świadczący o tym, że przekroczył on dopuszczalną prędkość, mężczyzna dosunął szybę, ruszył samochodem, a urządzenie pozostało wewnątrz pojazdu. Pomimo tego, że policjanci ruszyli za kierowcą bmw w pościg, zdołał on uciec.

Mundurowi ustalili tożsamość mężczyzny, który kierował bmw. Rozpoczęły się jego poszukiwania, w które zaangażowano policjantów z sąsiednich jednostek.

Późnym wieczorem, około godz. 22, przeworscy policjanci patrolując miejscowość Gniewczyna Łańcucka zauważyli poszukiwany pojazd. Policjanci natychmiast przystąpili do zatrzymania kierowcy, używając do tego sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący samochodem jednak nie zareagował na polecenia funkcjonariuszy, wręcz przeciwnie, gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać. Podczas ucieczki staranował trzy policyjne radiowozy. Uszkodzenia bmw spowodowały, że mężczyzna nie mógł kontynuować jazdy. Został zatrzymany w Tryńczy w powiecie przeworskim. Podczas interwencji był agresywny, wykrzykiwał wulgarne słowa i naruszył nietykalność cielesną policjanta. Po chwili 38-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego został obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu.

W radiowozach, które brały udział w pościgu i blokowały przejazd 38-latkowi, znajdowali się policjanci. W wyniku uderzenia bmw w te pojazdy, sześciu funkcjonariuszy zostało rannych i przewiezionych do szpitala na badania.

Kierowca bmw usłyszał zarzuty. Odpowie m. in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, zmuszanie funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych i spowodowanie u nich obrażeń ciała, a także za kradzież i uszkodzenie mienia.

Mężczyzna jest zatrzymany do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu, która dziś zdecyduje o zastosowaniu środków zapobiegawczych.