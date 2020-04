Miała zajmować się ochroną obiektu, a „zajęła się” cudzym portfelem z pieniędzmi Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Góry zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzież portfela z pieniędzmi. Jak się okazało, pracowała ona w jednym z górowskich marketów jako ochroniarz, lecz zamiast zajmować się ochroną, okradła jednego z klientów. Całe zdarzenie zostało nagrane przez sklepowy monitoring.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Górze zostali powiadomieni o kradzieży portfela, w którym znajdowało się 700 zł. Do zdarzenia doszło w jednym z górowskich marketów. Jak ustalili policjanci, 71-letni mężczyzna robiąc zakupy w sklepie, zapomniał zabrać portfel z koszyka. Kiedy zorientował się, że nie ma przy sobie portfela, natychmiast wrócił do marketu, lecz portfela nigdzie nie było. Odnalazł się on dopiero następnego dnia w damskiej toalecie, jednak bez zawartości.

W wyniku przeprowadzonych czynności mundurowi ustalili, że kradzieży dopuściła się 45-letnia mieszkanka powiatu leszczyńskiego. Pracowała ona w markecie jako ochroniarz i to ona zauważyła pozostawiony w koszyku portfel, który po zabraniu gotówki wyrzuciła do kosza w innej części sklepu. Zdarzenie zarejestrowała sklepowa kamera, która nagrała, jak kobieta w trakcie pracy zabiera portfel z pieniędzmi.

Jakby tego było mało, kiedy do pracownicy sklepu zgłosił się pokrzywdzony z informacją o utracie portfela, ta zaoferowała mu pomoc w jego odnalezieniu. Wzięła od mężczyzny numer telefonu i poinformowała, że zadzwoni do niego, kiedy go odnajdzie.

Kobieta została zatrzymana i usłyszała już zarzut kradzieży. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)