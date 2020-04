Pogoda sprzyja motocyklistom i rowerzystom, których w najbliższy weekend będzie więcej na drogach. Pamiętajmy o bezpieczeństwie Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W 2019 roku na drogach województwa lubelskiego doszło do 1150 wypadków, w następstwie, których 171 osób zostało zabitych, a 1244 doznało obrażeń. W tej statystyce zawierają się także wypadki z udziałem motocyklistów i rowerzystów. Pierwsi amatorzy jazdy na jednośladach już wyruszyli w drogę. Pamiętajmy o bezpieczeństwie!

Główne przyczyny wypadków w ruchu drogowym to niezmiennie: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie czy też wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. W 2019 roku na drogach województwa lubelskiego doszło do 1150 wypadków, w następstwie, których 171 osób zostało zabitych, a 1244 doznało obrażeń. W tej statystyce zawierają się także wypadki z udziałem motocyklistów i rowerzystów.

W minionym roku 120 motocyklistów uczestniczyło w wypadkach drogowych. 12 kierujących motocyklami poniosło śmierć, a 102 doznało obrażeń. Motocykliści będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 8 wypadkach. Główną przyczyną wypadków, do których doszło z winy motocyklistów było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Apelujemy do wszystkich motocyklistów o bezpieczną i ostrożną jazdę.

Znaczny odsetek wypadków z udziałem motocyklistów jest spowodowany tym, że kierowcy samochodów po prostu ich nie zauważyli. Dlatego jeżdżąc jednośladem, musimy zadbać o to, żeby być widocznym. Zamiast kupować czarny kask warto wybierać jasny. Fluorescencyjne wstawki w kurtce, spodniach, czy na butach sprawią, że zostaniesz szybciej zauważony na drodze. Uważajmy na pieszych. Przepuszczajmy na pasach przechodniów, pokażmy wszystkim, że motocykliści potrafią się zachować kulturalnie. Niektórzy motocykliści rzadko kiedy używają kierunkowskazów, co jest dużym lekceważeniem wobec kierowców samochodów, ale też i pozostałych użytkowników jednośladów. To samo dotyczy kwestii lusterek wstecznych - są po to, aby mieć świadomość, co dzieje się za nami. Wszyscy powinniśmy przewidywać sytuacje na drodze.

W 2019 roku rowerzyści uczestniczyli w 172 wypadkach drogowych, 22 z nich poniosło śmierć, a 145 doznało obrażeń. Cykliści będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 14 wypadkach. Głównymi przyczynami wypadków, do których doszło z winy rowerzystów było: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe skręcanie.

Rozpoczynając sezon pamiętajmy o właściwym wyposażeniu roweru

Prawidłowo wyposażony rower powinien mieć: z przodu jedno białe światło pozycyjne; z tyłu jedno czerwone światło odblaskowe, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy. Dobrze jest również stosować elementy odblaskowe - mogą być na stałe przymocowane do roweru lub umieszczane na odzieży rowerzystów. Odblaski powodują, że jesteśmy widoczni, przez co, oczywiście bardziej bezpieczni.

Prawo o ruchu drogowym nakłada na rowerzystę obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Przepisy pozwalają rowerzyście jechać po chodniku, gdy: opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi, co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów oraz warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Przy czym kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

