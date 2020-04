Podejrzewany o przestępstwa przeciwko wolności i obyczajowości seksualnej w rękach policjantów Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwo seksualne. 28-latek myślał, że koresponduje z 14-latką. Prezentował „małoletniej” treści pornograficzne, a także składał jej propozycje obcowania płciowego i innej czynności seksualnej. Kontakt nawiązał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sieci telekomunikacyjnej.

28-latek korespondował z osobą małoletnią na jednym z portali społecznościowych. Mężczyzna budował relację z 14-latką. W pierwszych rozmowach poruszał niewinne tematy. Potem przeszedł do prezentowania treści pornograficznych, a następnie do składania propozycji seksualnych. Mężczyzna zmierzał do ich realizacji, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ w rzeczywistości za małoletnią mieszkankę Olkusza podawała się osoba dorosła. Informacje te zdobyli olkuscy policjanci. 28-letni mieszkaniec Śląska został namierzony, a w czwartek (23.04.2020 r.) zatrzymany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie.

Policjanci apelują do rodziców, o zwracanie uwagi na to, co robi dziecko w Sieci. Zwłaszcza teraz, kiedy dzieci mają większy dostęp do telefonów, tabletów czy komputerów. Dorośli muszą wiedzieć, z kim dziecko nawiązuje kontakt w sieci. Ważne jest, aby wytłumaczyć dziecku, że nie może się ono umawiać w na spotkania z osobami poznanymi bez ich zgody. Obowiązkiem rodzica jest zwrócenie uwagi na to, by dziecko było ostrożne przy zawieraniu nowych znajomości w Internecie. Należy tłumaczyć mu, że osoba, która podaje się za rówieśnika, wcale nie musi nim być. Rodzice muszą uczyć swoje pociechy bezpiecznych zachowań. Natomiast jeśli rodzice podejrzewają, że ich dziecko mogło zostać skrzywdzone, muszą wiedzieć, co robić w takiej sytuacji i w jaki sposób pomóc swoim pociechom. W Internecie dziecko nie może również pododawać danych osobowych rodziny: adresu, nazwiska czy telefonu, jak również informacji przekazywanych na temat życia rodzinnego.



(KWP w Krakowie / kp)