Uwaga - Konkurs! Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Zaprojektuj swoją maseczkę”! Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu zapraszają do udziału w konkursie uczniów wszystkich typów szkół powiatu inowrocławskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła "Gazeta Pomorska". Fundatorem nagród jest Powiat Inowrocławski. Prace można zgłaszać do 22 maja!

Z powodu epidemii koronawirusa zakrywanie nosa i ust w Polsce jest obowiązkowe! Policjanci z Inowrocławia zachęcają zatem do wykonania swoich maseczek z niepowtarzalnymi wzorami. Nie wolno wykorzystać gotowej/oryginalnej maseczki, która została zakupiona lub podarowana.

Do wykonania własnej maseczki można użyć przykładowo skrawka materiału, papieru, czy nawet krepy. o takich wymiarach, aby po przyłożeniu zakrywały usta i nos. Na tak przygotowanej powierzchni narysuj, namaluj, naklej itd. takie treści, które chciałbyś zaprezentować. Mogą być to: elementy tak zwanej martwej natury, przyrody, postacie z bajek i filmów, a także twoja podobizna.

Dozwolone jest zaprezentowanie określonych zawodów, które działają na rzecz bezpieczeństwa i troszczą się o zdrowie i życie ludzi. Możesz też umieścić na maseczce napisy czy hasła.

Po prostu wszystko to, co przyjdzie ci do głowy. Najważniejsze jest, by maseczka była ciekawa, barwna, może być śmieszna, refleksyjna, przyciągająca wzrok.

Gdy maseczka będzie gotowa, zakryj nią swoje usta i nos, wykonaj zdjęcie i prześlij je mailem na adres: rzecznik-inowroclaw@bg.policja.gov.pln z dopiskiem "Konkurs-Zaprojektuj swoją maseczkę"