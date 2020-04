Policyjna eskorta małego chłopca Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Sławy, Wschowy, Głogowa wspólnie uczestniczyli w niecodziennej akcji. Mundurowi eskortowali samochód z 2,5-letnim chłopcem, który pociął sobie rękę pękniętą szklanką. Policjanci pomogli rodzinie jak najszybciej dotrzeć do szpitala, gdzie chłopiec trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 28.04.2020 r., w samo południe, policjanci ze Sławy zauważyli kierowcę samochodu osobowego, który wykonywał dość dziwne manewry. W pewnym momencie siedzący za kierownicą mężczyzna znacząco przyspieszył i wyprzedził radiowóz. Po czym zatrzymał swój pojazd. Mężczyzna wysiadł z auta i podbiegł do radiowozu. Oświadczył policjantom, że potrzebuje pilnie dostać się do szpitala w Głogowie ponieważ wiezie 2,5-letniego synka, który pociął sobie rękę stłuczoną szklanką. Post.Oskar Huzarski i strażnik miejski Marcin Szulc nie czekając ani minuty dłużej podjęli decyzję o pilotażu pojazdu z chłopcem. Patrol zgłosił całą sytuację oficerowi dyżurnemu, który zaangażował do działań doświadczonego policjanta ruchu drogowego st. asp. Sylwestra Kaźmierczaka. Ten na wysokości Wschowy oczekiwał na przejęcie eksportowanego pojazdu z dzieckiem. Dyżurny także powiadomił głogowskich policjantów o zdarzeniu. Przed miejscowością Serby w gotowości oczekiwał patrol dolnośląskiej Policji, który szybko i szczęśliwie doprowadził rodzinę z dzieckiem do głogowskiego szpitala. Na miejscu chłopcem zajęli się specjaliści, którzy opatrzyli mu rany.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)