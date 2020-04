Umówił się z 13-latką Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali 40-latka, który przez Internet składał propozycje seksualne 13-latce. Zatrzymany w poniedziałek mężczyzna umówił się z małoletnią, która miała przyjechać do jego domu w Rudzie Śląskiej. Dzisiaj usłyszał on prokuratorskie zarzuty składania propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15 roku życia.

Kryminalni z rudzkiej komendy zostali powiadomieni przez osobę zaangażowaną w tropienie pedofilii w sieci, że wraz ze swoją ekipą koresponduje z mężczyzną, który może być pedofilem. Mężczyzna, myśląc, że rozmawia z 13-letnią mieszkanką Małopolski, zaczął składać jej propozycje seksualne. Początkowo rozmowę tę prowadził internauta z Małopolski, który powiadomił o niej ekipę zgłaszającego. Cała korespondencja od tej pory była prowadzona pod jej nadzorem. W jej efekcie kilka dni temu doszło do konkretnej propozycji i umówienia spotkania w Rudzie Śląskiej. Zgłaszający skontaktował się z rudzkimi policjantami i przekazał im wszystkie informacje dotyczące pedofila oraz planowanego spotkania. Odgrywająca rolę 13-latki, wraz z towarzyszącą jej ekipą telewizyjną, zjawiła się w umówionym miejscu na terenie Bykowiny. Gdy doszło do spotkania z nią mieszkańca Rudy, do akcji wkroczyli ukryci policjanci z wydziału kryminalnego. Mężczyzna nie krył zaskoczenia, gdy okazało się, że jest zatrzymany. Śledczy zabezpieczyli jego telefon i całą korespondencję. Konieczne będzie teraz sprawdzenie, czy znajdują się tam treści pedofilskie.

40-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie i dzisiaj, 29.04.br., usłyszał prokuratorskie zarzuty składania propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15 roku życia.

(KWP w Katowicach/ mw)