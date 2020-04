Mobilizacja służb, ewakuacja mieszkańców – blisko 300 kg bomba z czasów II Wojny Światowej zabezpieczona przez saperów Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zostali poinformowani o odnalezieniu potężnej bomby z czasów II Wojny Światowej. Reakcja Policji i służb współdziałających była natychmiastowa. Niebezpieczne znalezisko stwarzało niebezpieczeństwo dla ludzi w promieniu nawet półtora kilometra. Po zabezpieczeniu terenu, ewakuacji mieszkańców i ocenie ekspertów, możliwe było szybkie zabezpieczenie bomby przez patrol saperski i przetransportowanie jej na poligon wojskowy.

We wtorkowy wieczór (28 kwietnia) policjanci ze Strzelec Krajeńskich zostali poinformowani o znalezionym metalowym przedmiocie na terenie posesji w Sarbiewie (gmina Zwierzyn). Jej właściciel w trakcie prac ziemnych zauważył duży metalowy przedmiot, który wyglądem przypominał bombę. Policjanci szybko zweryfikowali ten sygnał. Natychmiast poprzez oficera dyżurnego zainicjowano całą procedurę, którą w takiej sytuacji należy stosować. Policyjne działania zostały wsparte funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i strażakami ochotnikami. W pierwszej kolejności konieczne było wydzielenie strefy bezpieczeństwa, terenu działań służb. O zagrożeniu zostali poinformowani wojskowi saperzy zajmujący się transportem i zabezpieczeniem tego typu niebezpiecznych znalezisk. Z uwagi na zagrożenie konieczna okazała się ewakuacja mieszkańców sąsiednich domów. Kilkadziesiąt osób musiało na czas prowadzonych czynności opuścić swoje miejsce zamieszkania. Wszystko dla ich bezpieczeństwa. Kiedy na miejscu pojawili się woskowi, saperzy okazało się, że bomba pochodzi z czasów II wojny światowej i może ważyć blisko 300 kg, a jej pole rażenia to nawet półtora kilometra. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt, żołnierze bezpiecznie wyciągnęli ją z ziemi i załadowali na specjalny samochód, którym niebezpieczne znalezisko zostało przetransportowane w asyście policjantów na poligon wojskowy. Chwilę potem, jak bomba została zabrana, a teren sprawdzony mieszkańcy mogli już powrócić do swych mieszkań. Koordynacja działań sprawiła, że cała akcja została przeprowadzona sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)