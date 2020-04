Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i spostrzegawczość młodego stażem policjanta z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, w czasie wolnym od służby, zakończyła niebezpieczną podróż nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna pomimo wydawanych sygnałów kontynuował dalej jazdę. 25-latek już usłyszał zarzuty, za które grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności i został objęty policyjnym dozorem.

Policjantem jest się też po służbie... tę tezę potwierdził swoim zachowaniem post. Bartłomiej Worona policjant z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, który obecnie na terenie miasta odbywa proces adaptacji zawodowej. Po zakończeniu dodatkowego szkolenia post. Bartłomiej Worona służbę będzie pełnił jako funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Funkcjonariusz jadąc ulicą Zwycięstwa w Koszalinie zauważył Kia Rio, którego kierujący nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy, nie stosował się do przepisów ruchu drogowego. Młody stażem funkcjonariusz jadąc nadal za pojazdem o swoich spostrzeżeniach poinformował oficera dyżurnego koszalińskiej komendy. 25-latek pomimo wydawanych przez policjanta sygnałów do zatrzymania nadal prowadził pojazd, który w pewnym momencie zgasł. Mężczyzna nie poddawał się i chcąc kontynuować jazdę, próbował ponownie uruchomić pojazd.

Zaniepokojony policjant bez chwili namysłu podbiegł do kierowcy kia i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, aby uniemożliwić 25-latkowi dalszą jazdę.

Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce zatrzymali kierującego. Mężczyźnie została pobrana krew do badań w celu ustalenia stężenia alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności policjanci ujawnili przy mężczyźnie niewielkie ilości suszu roślinnego. 25-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Odpowie także za to, że grożąc policjantom chciał zmusić ich do zaniechania prawnej czynności służbowej.

Decyzją koszalińskiej prokuratury 25-latek został objęty zakazem opuszczania kraju oraz policyjnym dozorem.

Dzięki właściwej i szybkiej reakcji policjanta kolejny nieodpowiedzialny kierowca nie doprowadził do tragedii na drodze.

(KWP w Szczecinie / mw)