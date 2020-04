Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Słupscy policjanci zatrzymali 35-latka, którego podejrzewali o usiłowanie zabójstwa. Do nieporozumień pomiędzy znajomymi doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Słupska. Sprawca ugodził nożem 44-latka, który trafił do szpitala. Podejrzany 35-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Wczoraj został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań w Słupsku doszło do awantury pomiędzy mężczyznami, w której trakcie doszło do ugodzenia nożem. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres, gdzie potwierdzili zgłoszenie i zapewnili bezpieczeństwo pokrzywdzonemu. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 35-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Poszkodowany 44-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a stan jego zdrowia oceniany jest jako dobry.

Z ustaleń poczynionych przez śledczych wynika, że awanturze towarzyszył alkohol, a w trakcie sprzeczki 35-latek ugodził nożem swojego 44-letniego znajomego. Śledczy przesłuchiwali świadków zdarzenia, a także, pod nadzorem prokuratora, prowadzili oględziny miejsca, zabezpieczając ślady niezbędne do ustalenia dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia.

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Wczoraj sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)