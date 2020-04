Wzajemna solidarność niebieskich mundurów w walce o życie kolegi Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Brzezińscy i koluszkowscy policjanci oraz pracownicy cywilni wykazują się solidarnością i determinacją podczas niesienia pomocy dla kolegi, który walczy o życie. Od kilku dni stawiają się w punktach krwiodawstwa, aby oddać krew dla rannego w wypadku policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Liczy się każda kropla a mundurowi z powiatów ościennych, którzy na co dzień współpracują, wykazali się solidarnością i wzajemnym wsparciem w tym trudnym czasie.

Funkcjonariusze i pracownicy z brzezińskiej i koluszkowskiej komendy, którzy na co dzień pełnią służbę dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, dziś walczą o swojego kolegę, oddając dla niego krew. Zachęcają tym samym innych krwiodawców do dzielenia się cząstką siebie. Każdy z nas może przyczynić się do uratowania życia Przemka. Policjanci udowadniają po raz kolejni, że zawsze są gotowi nieść pomoc.

Liczba policjantów i pracowników wspierających kolegę rośnie każdego dnia. Wszyscy podkreślają, że kiedy ich krew bezpośrednio może przyczynić się do ratowania życia, satysfakcja z pomocy jest bezcenna. Takie wsparcie pokazuje również, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia mundurowi zgodnie z rotą ślubowania służą innym. Wzajemne wsparcie i solidarność w takich chwilach są najważniejsze.

(KWP w Łodzi / mw)