Poszukiwania Kacpra są kontynuowane. Ojciec chłopca usłyszał zarzut w prokuraturze Data publikacji 29.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 200 funkcjonariuszy Policji zaangażowało się w poszukiwania po zgłoszeniu dotyczącym 3,5-letniego Kacpra. W działania włączyli się również strażacy oraz żołnierze. Poszukiwania wsparte zostały m.in. przez policyjny śmigłowiec oraz dron, a także strażackie łodzie z sonarami i system trackerów GPS. Użyto także policyjnych psów tropiących. Dotychczas przeszukano obszar o powierzchni 500 hektarów. Działania poszukiwawcze koncentrują się również wokół terenów wodonośnych. Jednocześnie wyniki badania okoliczności zaginięcia chłopca dały na obecnym etapie podstawę do przedstawienia ojcu dziecka, zarzutu narażenia zarzutu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Od godzin wieczornych 27 kwietnia br. dolnośląscy policjanci prowadzą poszukiwania 3,5-letniego Kacpra Błażejowskiego. Przed zaginięciem chłopiec przebywał razem ze swoim ojcem na terenie ogrodów działkowych w Nowogrodźcu w powiecie bolesławieckim. Jak wynika z przeprowadzonych na chwilę obecną ustaleń, mężczyzna stracił w pewnym momencie dziecko z pola widzenia.

Do działań poszukiwawczych natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu skierowane zostały wszystkie służby. Rozpoczęły się wspólne działania, w które po zgłoszeniu zaangażowało się w sumie 200 funkcjonariuszy Policji, ale też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas działań użyto policyjne psy służbowe oraz straży pożarnej. Działania wspierane były także z góry przez policyjny śmigłowiec oraz dron. W akcję poszukiwawczą z ramienia Policji zaangażowali się funkcjonariusze z samego powiatu bolesławieckiego oraz innych powiatów województwa dolnośląskiego, policjanci z Oddziałów Prewencji dolnośląskiej komendy, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Legnicy, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także policjanci z Komisariatu Wodnego. Funkcjonariusze pieszo oraz na quadach przeczesali blisko 500 hektarów terenu. Koryto znajdującej się w pobliżu rzeki Kwisy sprawdzane było przez funkcjonariuszy straży pożarnej na łodziach wyposażonych w sonary oraz płetwonurków ze straży pożarnej i Komisariatu Wodnego. Do działań przyłączyli się też płetwonurkowie z pododdziałów kontrterrorystycznych z całej Polski, specjalizujący się w poszukiwaniach podwodnych. W dalszym ciągu poszukiwania koncentrują się z jednej strony na terenach wodonośnych, z drugiej - na obszarach lądowych. Od początku sprawdzane są wszystkie możliwe miejsca - działki, tereny kolejowe, leśne, zarośla, zakrzaczenia oraz przestrzenie otwarte. Działania poszukiwawcze od strony technicznej i osobowej wsparte zostały także przez funkcjonariuszy Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze przeczesujący teren wyposażeni zostali w trackery gps - urządzenia umożliwiające dokładne analizowanie sprawdzonego już terenu. Działania są kontynuowane.

W trakcie badania okoliczności związanych z zaginięciem okazało się, że ojciec chłopca jest osobą poszukiwaną w celu doprowadzenia do zakładu karnego w związku z orzeczoną karą pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko mieniu. Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został zatrzymany. Dodatkowo w trakcie wyjaśniania okoliczności związanych z zaginięciem 3,5-latka, okazało się, że sprawujący nad nim opiekę mężczyzna, znajdował się w chwili zgłoszenia zaginięcia pod wpływem alkoholu, mając w organizmie 0,7 promila. Dotychczas przeprowadzone czynności i zebrane materiały dowodowe dały podstawę do przedstawienia mu zarzutu, jaki usłyszał po doprowadzeniu do prokuratury, a który dotyczy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osoby, nad którą miał obowiązek opieki. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu.

(KWP we Wrocławiu / kp)