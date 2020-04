Policjant oraz funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei pilotowali samochód z nieprzytomną kobietą Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu podczas służby wraz z funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei, udzielili pomocy kierującemu pojazdem bmw, który zatrzymał radiowóz i oświadczył, że wiezie nieprzytomną kobietę z dusznościami do szpitala. W tej sytuacji każda minuta była na wagę złota.

Funkcjonariusze w trakcie patrolowania dzielnicy Warszów w Świnoujściu podjęli interwencję wobec mężczyzny kierującego samochodem marki BMW, który zatrzymał się koło radiowozu i prosił o pomoc. Jak się okazało, mężczyzna wiózł do szpitala nieprzytomną kobietę z dusznościami. Mundurowi, mając świadomość powagi sytuacji, podjęli decyzję o pilotażu samochodu z nieprzytomną kobietą na prom Bielik, a następnie do szpitala.



Funkcjonariusze powiadomili pracowników Żeglugi Świnoujskiej o pilotażu nieprzytomnej kobiety na prom. Po wjeździe radiowozu na pokład promu ten natychmiast odbił od nabrzeża, kierując się w stronę centrum Świnoujścia.



Szczęśliwie na promie, na który wjechał radiowóz, obecny był Zespół Pogotowia Ratunkowego, który jechał z innym pacjentem do szpitala. Ratownicy medyczni znajdujący się na promie udzielili kobiecie pomocy oraz powiadomili dyspozytora, o konieczności zadysponowania innego Zespołu Ratownictwa Medycznego pod przeprawę promową po stronie centrum Świnoujścia.



Kobieta szczęśliwie odzyskała przytomność, a następnie została przekazana Ratownikom Medycznym, którzy oczekiwali na nią przed promem po stronie centrum Świnoujścia.

(KWP w Szczecinie / kp)