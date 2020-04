Policjanci z grupy SPEED bezwzględni dla piratów drogowych Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przekraczanie dopuszczalnej prędkości to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. Mimo, że trwający stan epidemii przełożył się na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, wciąż nie brakuje kierowców, którzy ignorują przepisy. W ręce policjantów wchodzących w skład śląskich grup SPEED wpadli właśnie kolejni drogowi piraci...

W dobie walki z koronawirusem znacznie zmniejszył się ruch na drogach. I choć wydawałoby się, że wpłynie to znacząco na poprawę bezpieczeństwa, nie do końca tak jest. Okazuje się, że puste drogi zachęcają wielu kierowców do szybszej, często niezgodnej z obowiązującymi przepisami, jazdy.

Do walki z piratami drogowymi powołano policyjną specgrupę SPEED. Stróże prawa, którzy wchodzą w jej skład, szczególnie przyglądają się kierowcom, którzy ignorują ograniczenia prędkości. W ich ręce wpadli kolejni kierowcy.

Pierwszy z nich zatrzymany został na DK-86. Jadący audi s8 44-latek przekroczył dopuszczalną prędkość o 105 km/h. Co więcej, podróżował wbrew wydanej decyzji o trzymiesięcznym zakazie jazdy. W jego sprawie rozstrzygać będzie teraz sąd.

Kolejnym piratem drogowym okazał się 57-latek z Bytomia, który wpadł w ręce mundurowych na ul. Roździeńskiego w Katowicach. Kierowca volkswagena poruszał się z prędkością około 200 km/h w miejscu, gdzie była ona ograniczona do 70 km/h. Mężczyznę ukarano 500-złotowym mandatem i zatrzymano mu prawo jazdy.

Niechlubnym rekordzistą szybkiej jazdy okazał się kierowca skody, którego w poniedziałek w Woźnikach zatrzymali policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach. Mężczyzna poruszał się autostradą A-1, mając na liczniku 221 km/h. Za przekroczenie prędkości mężczyzna ukarany został najwyższym, 500-złotowym mandatem i na jego konto dopisano 10 punktów karnych.

Także w Gliwicach policjanci z grupy SPEED mieli ręce pełne roboty. W przeciągu zaledwie jednej służby zatrzymali prawa jazdy aż trzem kierowcom, którzy znacznie przkeorczyli prędkość w terenie zabudowanym. Więcej na ten temat można przeczytać >>TUTAJ<<.

Ponieważ problem z przekraczaniem prędkości na drogach nie maleje, a przed nami długi, majowy weekend, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby policjantów i policyjnych patroli pełniących służbę w ramach działań specgrupy. Obecnie w grupie SPEED, poza policjantami komend miejskich i powiatowych oraz komisariatu autostradowego, spotkać będziemy mogli również mundurowych drogówki komendy wojewódzkiej.

Nie ma co liczyć na pobłażliwość policjantów wobec rażących naruszeń przepisów. Mundurowi będą nadal surowo karać kierowców, których nieprzemyślane zachowania na drodze mogą doprowadzić do tragedii.