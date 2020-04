Zatrzymany z ponad 2,5 kg marihuany Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci zatrzymali 28-letniego mieszkańca Podgórza, który w plecaku turystycznym posiadał ponad 2,5 kg marihuany. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

25 kwietnia br. około godz. 17.00 policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Krakowie pojechali do jednego z mieszkań na terenie Podgórza, gdzie jak ustalili, przebywa mężczyzna mogący posiadać znaczne ilości środków odurzających mogących pochodzić z przemytu. 28-latek został wylegitymowany oraz przeszukany, sprawdzono także mieszkanie i należący do niego samochód. W plecaku turystycznym, który posiadał mężczyzna, śledczy znaleźli worek foliowy z zawartością ponad 2,5 kg marihuany. 28-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Mężczyzna odpowie za wewnątrzwspólnotowe nabycie znacznej ilości środków odurzających czyniąc jednocześnie przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu, za co może grozić nawet do 12 lat więzienia. Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza 28-latek został tymczasowo aresztowany.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Krakowie / mw)