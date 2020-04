Policjanci pilotowali do szpitala samochód z kobietą potrzebującą pomocy Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili wczoraj policjanci z komisariatu w Skaryszewie. Kobieta, która kilka dni wcześniej urodziła dziecko, wymagała natychmiastowej pomocy lekarskiej. Policjanci włączyli w radiowozie sygnały uprzywilejowania i eskortowali samochód z kobietą do szpitala.

Do zdarzenia doszło wczoraj (29.04.2020 r.) na drodze krajowej nr 9. W miejscowości Makowiec do policyjnego radiowozu podbiegł zdenerwowany mężczyzna, wyjaśnił, że jak najszybciej musi dostać się z żoną do szpitala. Z jego relacji wynikało, że kobieta kilka dni wcześniej urodziła dziecko i jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Policjanci błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala.

Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe w radiowozie i eskortowali samochód do szpitala w Iłży. Dzięki temu szybko i bezpiecznie kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP zs, w Radomiu / kp)