Gdy zabraknie szczęścia… Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko od początku kwietnia na śląskich drogach zginęło aż 6 kierujących motocyklami. Niestety prawie wszystkie te zdarzenia miały wspólny mianownik - była nim nadmierna prędkość. W najbliższym czasie policjanci śląskiej drogówki, w sposób szczególny będą zwracać uwagę na sposób poruszania się motocyklistów. Mundurowi kontrolować również będą zachowania na drogach w relacji kierujący samochodem – motocyklista.

W bieżącym miesiącu na drogach województwa śląskiego doszło do prawie 100 zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów, w ich wyniku 17 osób zostało rannych, a 6 straciło życie. Pomimo znacznie mniejszego natężenia ruchu z powodu ogłoszonego stanu epidemii, tegoroczny kwiecień zbiera śmiertelne żniwo właśnie wśród tej grupy uczestników ruchu drogowego. W kwietniu 2019 r. w 140 zdarzeniach ucierpiało 38, a zginęło 4 motocyklistów. Pomimo mniejszej liczby zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego, ofiar śmiertelnych było niestety więcej. Jak wskazują wstępne ustalenia, wszystkie tegoroczne śmiertelne wypadki na motocyklach wiążą się z niedostosowaniem prędkości do warunków drogowych. Reakcja policjantów z drogówki na tę sytuację jest natychmiastowa. W trakcie służby w sposób szczególny zwracają uwagę na sposób poruszania się motocyklistów, a także na relacje występujące w zachowaniach na drodze pomiędzy kierującymi jednośladami a samochodami.

Doskonale wiemy, że często błąd ludzki w sztuce prowadzenia pojazdu uchodzi kierowcy bezkarnie lub też kończy się drobną kolizją, niestety tak nie dzieje się w przypadku kierujących motocyklami. W ostatnich dniach na terenie powiatu raciborskiego w zderzeniu czołowym z osobówką zginął 26-letni kierowca jednośladu, natomiast o bardzo dużym szczęściu mówić może inny motocyklista, który na rudzkim odcinku DW 902 „zaliczył wywrotkę” cudem uchodząc z życiem, co zobaczyć możemy w materiale filmowym.

Najczęściej do wypadków z udziałem motocykli dochodzi przy dobrych warunkach drogowych. Niech więc słoneczna aura nie będzie okresem, w którym najbardziej zagrożone jest życie miłośników dwóch kółek. Pomoże w tym rozsądek, odpowiedzialność oraz ostrożność wszystkich uczestników ruchu, w tym samych motocyklistów, których często zabija nadmierna prędkość i brawura. Apelujemy także do kierowców samochodów: należy pamiętać, że o tej porze roku coraz więcej jednośladów pojawia się na naszych drogach. Koniecznie patrzcie w lusterka i zwracajcie uwagę, czy nie wymuszacie mniej widocznemu użytkownikowi drogi pierwszeństwa przejazdu.

(KWP w Katowicach / kp)