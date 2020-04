Stracił prawo jazdy - jechał za szybko Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś rano gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 42-latka z Gdańska, który kierując bmw, jechał za szybko i przejechał autem dwa razy na czerwonym świetle. Gdańszczanin za złamanie przepisów został ukarany trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 1500 zł i 22 punktami karnymi. Mężczyzna stracił swoje prawo jazdy na 3 miesiące. Godzinę później ten sam patrol na ul. Miałki Szlak zatrzymał do kontroli motocyklistę, który pędził przez miasto 120 km/h.

Dziś 30.04.2020 r., przed godziną 07:00 rano policjanci ruchu drogowego patrolowali rejon ulicy Łostowickiej. W pewnym momencie zauważyli kierowcę samochodu bmw, który dwukrotnie przejechał skrzyżowanie przy palącym się dla niego czerwonym świetle. Kierowca, ignorując kolejne przepisy ruchu drogowego, przyspieszył i jechał z prędkością 110 km/h na ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i podjęli interwencję wobec kierowcy, który złamał przepisy.

Za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej i przekroczenie dozwolonej prędkości 42-latek został ukarany trzema mandatami karymi na łączną kwotę 1,5 tys. złotych. Funkcjonariusze nałożyli też na niego 22 punkty karne. Sprawca wykroczeń stracił również swoje prawo jazdy na 3 miesiące.

Godzinę później uprawnienia do kierowania stracił również 28-letni motocyklista z Gdańska, który na ul. Miałki Szlak swoim jednośladem przekroczył dozwoloną prędkość o 70 km/ h. Na mężczyznę został też nałożony mandat karny i 10 punktów karnych.

W związku ze zbliżającym się weekendem majowym policjanci apelują do kierujących pojazdami o rozwagę podczas jazdy i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności stosowanie się do ograniczeń prędkości, respektowanie praw pieszych, a także niewsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Korzystajmy z drogi w sposób rozsądny i bezpieczny. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

Nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących i pieszych jak zawsze czuwają policjanci ruchu drogowego, którzy zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności tych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

(KWP w Gdańsku/js)