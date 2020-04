Policjanci zapobiegli próbie samobójczej 35-letniej kobiety Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu nie dopuścili do popełnienia samobójstwa przez 35-letnią mieszkankę stolicy Dolnego Śląska. Kobieta siedziała na torach i chciała rzucić się pod nadjeżdżający pociąg. Sytuacja był groźna i dynamiczna, ale dzięki natychmiast podjętym przez policjantów działaniom, które były koordynowanych przez dyżurnego jednostki, udało się zapobiec targnięciu się na własne życie przez desperatkę.

Do zdarzenia doszło wczoraj (29.04) przed godziną 16:00. Dyżurny Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu otrzymał informację, że na torach czynnego szlaku kolejowego siedzi kobieta z zamiarem popełnienia samobójstwa. We wskazany rejon natychmiast zostali wysłani funkcjonariusze, którzy po przybyciu na miejsce zauważyli 35-latkę stojącą przy krawędzi torów.

Sytuacja była niezwykle groźna i wymagała szybkich oraz zdecydowanych działań. Jeden z mundurowych w trosce o życie kobiety chwycił ją pod rękę i odprowadził w bezpieczne miejsce, gdzie można było w spokoju przeprowadzić rozmowę z niedoszłą samobójczynią. Na miejsce wezwany został w międzyczasie zespół pogotowia ratunkowego, któremu 35-latka została przekazana, by następnie trafić pod opiekę lekarzy specjalistów.

Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie, dzięki skoordynowanym działaniom kilku osób. Począwszy od znajomej 35-latki, która nie pozostała obojętna i powiadomiła Policję o niepokojącej treści SMS-a otrzymanego od koleżanki, przez dyżurnego Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu, który jako pierwszy otrzymał informację o zdarzeniu, dokonał wstępnego rozpoznania, zadysponował na miejsce patrol, a także po zlokalizowaniu kobiety zwrócił się z wnioskiem o wstrzymanie ruchu kolejowego, po funkcjonariuszy mających bezpośredni kontakt z desperatką, którzy szybko i skutecznie uniemożliwili mieszkance Wrocławia targnąć się na własne życie.

W ten sposób wspólne działania kilku osób i służb pozwoliły zapobiec ludzkiej tragedii.

(KWP we Wrocławiu / kp)