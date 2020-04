Zatrzymano wszystkich sprawców uprowadzenia 20-latka, do którego doszło na początku kwietnia Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 9 kwietnia przed północą, dwudziestolatek z powiatu miechowskiego otrzymał wiadomość od swojego kolegi, aby wyszedł do niego przed dom. Chłopak nic nie podejrzewając, wyszedł na zewnątrz, po czym został wciągnięty do samochodu i przewieziony do pustostanu gdzie był okaleczany.

9 kwietnia br., dwudziestolatek z powiatu miechowskiego otrzymał wiadomość od swojego kolegi, aby wyszedł do niego przed dom. Chłopak nic nie podejrzewając, wyszedł do kolegi. Wtedy został siłą wciągnięty do samochodu przez trzech mężczyzn. Jednym z porywaczy był wcześniej kontaktujący się z nim kolega. Aby 20-latek nie wiedział, gdzie jadą, mężczyźni założyli mu na głowę worek i dowieźli do pustostanu, gdzie został wprowadzony do małego, ciemnego pomieszczenia piwnicznego. Na miejscu, jak się okazało było więcej oprawców.

Skrępowali oni ręce dwudziestolatka, polewali go wodą, przypalali rozgrzanym metalowym prętem, bili rękoma i deską po całym ciele, oblewali łatwopalną substancją, grożąc podpaleniem i pozbawieniem życia.

Z wypowiedzi jednego ze sprawców wynikało, że w ten sposób egzekwuje on zwrot pożyczonych dwudziestolatkowi pieniędzy, jednak rzeczywista kwota była już kilkanaście razy zawyżona i wciąż wzrastała, mężczyźni bowiem doliczali sobie wartość straconego czasu na ich „egzekucję”. Jak ustalili policjanci, działanie sprawców było zaplanowane, z podziałem na wykonywane zadania.

Kiedy rano w budynku zapanowała cisza oznaczająca, że przetrzymywany został sam, mężczyzna wykorzystał ten moment i usuwając balast z klapy piwnicy, wydostał się z niej i uciekł. Na ulicy skorzystał z telefonu napotkanej kobiety i wezwał pomoc.

Miechowscy policjanci natychmiast podjęli działania i sukcesywnie zatrzymywali kolejnych, w sumie siedmiu młodych mężczyzn, mieszkańców powiatu. W toku wszczętego śledztwa sześciu usłyszało już zarzut m.in. pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Prokuratura Rejonowa w Miechowie wobec czterech mężczyzn wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, wobec dwóch zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Ostatni mężczyzna, zatrzymany dzisiaj 30.04.2020 r., także usłyszy zarzuty.

(KWP w Krakowie/js)