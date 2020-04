Wołowscy policjanci kończą kwarantannę Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez ostatnie kilka dni o bezpieczeństwo na terenie powiatu wołowskiego dbali policjanci z Oddziałów Prewencji dolnośląskiej Policji i ościennych powiatów. Od 27 kwietnia br., Komenda Powiatowa Policji w Wołowie powróciła do normalnego funkcjonowania, a od 1 maja br. do służby powrócą już wszyscy funkcjonariusze objęci dotychczas kwarantanną.

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie po czasowym wyłączeniu budynku jednostki z funkcjonowania, została ponownie otwarta w dniu 27 kwietnia br. Do pracy w komendzie po okresie kwarantanny powróciło wówczas 44 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych, a pozostali oczekiwali na wyniki testów. Od dnia 1 maja br. do służby powrócą już wszyscy funkcjonariusze objęci dotychczas kwarantanną.

Zamknięcie samego budynku spowodowane było koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji. W tym czasie obowiązki wołowskiej jednostki w zakresie funkcjonowania służby dyżurnej oraz kierownictwa przejęła lubińska Policja. W okresie, w którym większość funkcjonariuszy z Wołowa przebywała na kwarantannie, o bezpieczeństwo na terenie powiatu całodobowo dbały Oddziały Prewencji dolnośląskiej Policji oraz funkcjonariusze z powiatów ościennych.

Choć nasycenie służbą na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wołowskiego pozostawało przez ostatnie dni bez większych zmian w porównaniu do wcześniejszego okresu, to powrót do normalnego funkcjonowania Komendy z pewnością stanowi pozytywną informację zarówno dla samych policjantów i pracowników, jak i osób zamieszkujących teren powiatu.

Od dnia 27 kwietnia funkcjonuje Stanowisko Kierowania wołowskiej Policji, jednak z uwagi na trwający w dalszym ciągu stan epidemii, funkcjonariusze zachęcają mieszkańców, aby w przypadku konieczności kontaktu korzystać w dalszym ciągu z połączeń telefonicznych oraz przesyłania korespondencji e-mailowo lub pocztą.

(KWP we Wrocławiu / kp)