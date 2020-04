„Dzięki takim policjantom czuję się bezpiecznie” Data publikacji 30.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Tychach wpłynęło podziękowanie kobiety, która była świadkiem interwencji dzielnicowego. Sprawa była poważana i dotyczyła mężczyzny, który chciał skoczyć z wiaduktu. Sierż. szt. Krystian Rogala zadziałał skutecznie, ratując tym samym życie desperata. Jak stwierdziła autorka podziękowań: „dzięki takim policjantom czuję się bezpiecznie”.

Policjanci niejednokrotnie spotykają się z wdzięcznością mieszkańców za pomoc w rozwiązywaniu problemów. Tym razem dzielnicowy otrzymał anonimowe podziękowanie od kobiety, która była świadkiem dramatycznego wydarzenia - zdesperowany mężczyzna chciał skoczyć z wiaduktu. Autorka podziękowań widziała całe zajście i podkreśliła, że policjant zachował się bardzo profesjonalnie. Skuteczna interwencja dzielnicowego sierż. szt. Krystiana Rogala uratowała życie mężczyzny, który ostatecznie trafił pod opiekę lekarzy. Kobieta podkreśliła, że „dzięki takim policjantom czuje się bezpiecznie”.

Osoby, które doceniają pracę mundurowych, z pewnością motywują ich do dalszego działania i dają satysfakcje z dobrze wykonanej pracy. Jesteśmy po to, by pomagać!

(KWP w Katowicach / kp)