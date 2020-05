Policjanci CBŚP uniemożliwili dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu Data publikacji 02.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 2 promile alkoholu pokazał wynik badania u kierującego pojazdem, który został ujęty przez policjantów CBŚP. Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i przekazali policjantom KPP w Lubinie. Teraz będzie on musiał liczyć się z odpowiedzialnością karną związaną z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji jadąc w stronę Lubina zauważyli niebezpiecznie poruszający się samochód osobowy. Pojazd poruszał się z nadmierną prędkością i nie mógł utrzymać się na wyznaczonym pasie drogi, a ponadto nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu. Taki sposób jazdy mógł stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci CBŚP nabrali podejrzeń, co do stanu trzeźwości kierującego i postanowili go zatrzymać do kontroli drogowej.

Na terenie powiatu lubińskiego podjęli interwencję i zatrzymali pojazd. Przeczucie ich nie zawiodło, bo gdy podeszli do samochodu, to już przez uchyloną szybę wyczuli woń alkoholu w wydychanym powietrzu od kierującego pojazdem, a na podłodze zauważyli leżące puszki z piwem. Policjanci CBŚP uniemożliwili mu dalszą jazdę i powiadomili najbliższą jednostkę Policji. Okazało się, że kierowca pojazdu, 49-letni mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik 0,98 mg/l, co stanowi równowartość blisko 2 promili alkoholu we krwi.

Na miejsce przybyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, którzy przejęli nietrzeźwego mężczyznę. Teraz będzie on musiał się liczyć z odpowiedzialnością karną związaną z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Zespół Prasowy CBŚP