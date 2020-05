Policjanci zabezpieczyli broń, kilka tysięcy sztuk amunicji i materiały wybuchowe Data publikacji 03.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zabezpieczyli broń, kilka tysięcy sztuk amunicji i materiały wybuchowe. Niebezpieczne przedmioty odnalezione zostały w mieszkaniu, w którym w miniony czwartek doszło do pożaru. 79 letni mężczyzna przechowywał broń i amunicję także w piwnicy i na działce.

W miniony czwartek doszło do pożaru w budynku mieszkalnym w jednym z bloków na terenie miasta Kraśnik. Do akcji zaangażowanych było wiele jednostek straży pożarnej a także policjanci i jednostki ratownictwa medycznego. 79 letni poparzony właściciel mieszkania został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Pomoc medyczna potrzebna była również dwóm kobietom zamieszkującym w tej samej klatce.

Policjanci w przedmiotach wyrzuconych na zewnątrz przez straż pożarną ujawnili ponad 800 sztuk amunicji różnego typu oraz kilkadziesiąt sztuk petard. Do środka mieszkania mundurowi mogli wejść następnego dnia, po ocenie inspektora nadzoru budowlanego. W zgliszczach mieszkania policjanci kolejno ujawniali przedmioty zabronione.

Do czynności włączona została jednostka Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie wraz ze specjalistycznym sprzętem. Policjanci przeczesywali spalone rzeczy przez wiele godzin, ujawniając m.in: 2 granaty oraz zapalniki, niemal 1200 sztuk amunicji do KBKS, blisko pół tysiąca amunicji różnego kalibru, kilkadziesiąt sztuk amunicji myśliwskiej, dwa słoiki z prochem strzelniczym,kilka jednostek broni długiej oraz krótkiej ,szkielet broni maszynowej, lufy do broni długiej różnej długości, kilkanaście sztuk amunicji świetlno - sygnałowej, petardy.

Amunicję i broń odnaleźliśmy także w piwnicy i na działce 79 latka. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone, a najbardziej niebezpieczne zostały zneutralizowane przez policyjnych kontrterrystów.

W sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kraśniku.

P.C.