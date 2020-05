Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę, który jechał na felgach Data publikacji 03.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i spostrzegawczość policjanta z radomskiej komendy miejskiej zakończyła niebezpieczną jazdę pijanego kierowcy. 33-latek, który jechał „zygzakiem” miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusz uniemożliwił kierującemu dalszą jazdę. Mężczyzna niebawem odpowie za swoje zachowanie przed sądem.

Policjantem jest się przez całą dobę. To nie praca, a służba. Tym razem udowodnił to policjant z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Radomiu, który pełni służbę w Sztabie Policji radomskiej jednostki. W piątek wieczorem, funkcjonariusz mając dzień wolny, zauważył na ul. Wyścigowej w Radomiu, renaulta, którego styl jazdy wskazywał, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Samochód jechał od krawężnika do krawężnika. Miał uszkodzone dwie opony…jechał na felgach.

Policjant, wykorzystując odpowiedni moment, gdy renault się zatrzymał, podbiegł do pojazdu i przez odsuniętą szybę wyjął z stacyjki kluczyki. Kierowca próbował wyjść z auta, ale policjant mu to uniemożliwił. Mundurowy wyczuł od kierowcy silną woń alkoholu. Na desce rozdzielczej leżała pusta butelka po wódce.

Po przyjeździe na miejsce patroli mających tego dnia służbę i przebadaniu mężczyzny na zawartość alkoholu okazało się, że 33-latek miał w organizmie prawie 3 promile. Bezmyślny kierowca niebawem odpowie za swoje postępowanie przed sądem.

To kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu nawet niebędących na służbie przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu pijanego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze.

Zespół Prasowy KWP/RJ