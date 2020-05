Policjanci z Częstochowy eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotni wieczór policjanci z Komisariatu III Policji w Częstochowie zauważyli forda, który w wielkim pośpiechu przemierzał ulice miasta. Szybko zrównali się z pojazdem celem zatrzymania kierującego do kontroli. Od pasażerki usłyszeli, że jest w ciąży i zaczęła rodzić. Mundurowi natychmiast włączyli sygnały uprzywilejowania i udzielili policyjnej eskorty. Przyszli rodzice do szpitala dotarli na czas.

W sobotni wieczór uwagę policjantów z "trójki" zwrócił ford, który z nadmierną prędkością pędził ulicami miasta. Mundurowi zrównali się z samochodem, celem zatrzymania go do kontroli i ustalenia przyczyny łamania przepisów przez kierowcę. Siedząca na miejscu pasażera kobieta wskazała na swój brzuch, mówiąc, że jest w ciąży i zaczęła rodzić. Sierż. szt. Tomasz Nowak i sierż. Przemysław Płuska poinformowali dyżurnego o zdarzeniu, a następnie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali pojazd. Do szpitala dotarli na czas. Rodząca kobieta bardzo szybko trafiła pod opiekę specjalistów z oddziału ginekologiczno-położniczego. Godzinę później do jednej ze stacji radiowych zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako dziadek nowo narodzonego dziecka i podziękował policjantom za nieocenioną pomoc.

(KWP w Katowicach / kp)