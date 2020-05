Nowa inwestycja Lubuskiej Policji już funkcjonuje Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 37 mln zł pochłonęła inwestycja Lubuskiej Policji jaką była budowa budynku biurowego, strzelnicy ćwiczebnej oraz zaplecza technicznego. Nowoczesny i w pełni funkcjonalny kompleks służy już policjantom oraz petentom. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Dobiegła końca inwestycja wykonywana na podstawie projektu budowlanego autorstwa Pracowni Architektonicznej „Archimedia” z Poznania. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., jako inwestor we wrześniu 2018 roku przekazała Generalnemu Wykonawcy – firmie Mirbud S.A. – plac budowy pod realizację w/w inwestycji. Umowa z firmą obejmowała budowę budynku administracyjno-biurowego ze strzelnicą, budynku techniczno-warsztatowego, zespołu garażowo-gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty, parkingi oraz infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu. Prace budowlane zostały zakończone w pierwszym kwartale 2020 roku. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wraz z wyposażeniem wyniosła ponad 37 milionów zł. brutto.

Jak mówi nadinsp. Helena Michalak- Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. „Dla mnie to szczególny moment. To zwieńczenie wysiłków wielu osób, które od lat zabiegały o tę inwestycję. Była ona niezwykle potrzebna pod względem praktycznym i funkcjonalnym. Cieszę się podwójnie jako logistyk i jako Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.”

Nadinsp. Helena Michalak zabiegała o tę inwestycję jeszcze jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialnego za nadzorowanie pionu logistyki, a następnie już jako Zastępca Komendanta Głównego Policji. Teraz jako szef lubuskiego garnizonu ma przyjemność oddać ten nowoczesny kompleks do użytku funkcjonariuszom, pracownikom Lubuskiej Policji oraz petentom.

Budowa nowych obiektów i przebudowa zagospodarowania terenu to przede wszystkim ujednolicenie technologiczno-sprzętowe całego kompleksu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Budynek główny podkreśla jego reprezentacyjny, urzędowy charakter, układ zgodny jest z podstawowymi założeniami określonymi dla standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Budowa nowego obiektu strzelnicy była konieczna z uwagi na brak w powiecie gorzowskim bazy ćwiczebnej gdzie policjanci mogliby sprawdzać i doskonalić umiejętności strzeleckie. Zatem konieczne były wyjazdy w tym celu do jednostek ościennych. A zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyszkolenia policjantów garnizonu lubuskiego było przedmiotem głębokiej troski ze strony kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Uzupełnieniem funkcji istniejącego kompleksu jest budynek techniczno-warsztatowy oraz zespół garażowo-gospodarczy z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty oraz parkingi. Obiekty nawiązują architektoniczne do istniejącego budynku KWP w Gorzowie Wlkp. Projektowany zespół spełnia wymogi ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz wymagania ochrony środowiska.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.