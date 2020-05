Przekroczył dopuszczalną prędkość o 101 km/h Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego osobowym bmw, rażąco naruszającego przepisy dotyczące ograniczeń prędkości na wrocławskim odcinku autostrady A4. Pomiar wykonany przez funkcjonariuszy wskazał 211 km/h przy ograniczeniu prędkości maksymalnie do 110 km/h. Obywatel Korei został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Mniejszy ruch zauważalny na drogach Wrocławia i powiatu wrocławskiego prowokuje niektórych kierowców do szybszej jazdy. Policjanci każdego dnia kontrolują kierujących niestosujących się do ograniczeń prędkości. Mundurowi z wrocławskiej drogówki patrolując autostradę A4 zauważyli osobowe bmw, poruszające się z prędkością znacznie przekraczającą dozwoloną na tym odcinku. Funkcjonariusze przy wykorzystaniu wideorejestratora zmierzyli prędkość auta i okazało się, że kierujący jedzie z prędkością 211 km/h w miejscu, gdzie prędkość została ograniczona do 110 km/h.

Obywatel Korei tłumaczył, że wydawało mu się, że na terenie całej Unii Europejskiej na autostradach nie ma ograniczeń prędkości, tak jak w Niemczech. W związku z popełnionym wykroczeniem 40-latek został ukarany najwyższym mandatem w wysokości 500 złotych. Wymiar kary podyktowany był zagrożeniem, jakie stworzył na drodze kierujący, poruszający się z prędkością prawie dwukrotnie przekraczającą tą dopuszczalną.

(KWP we Wrocławiu / mw)