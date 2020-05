Wyjątkowy odruch serca wobec przemoczonego i zmarzniętego psiaka Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwoje mieszkańców Kęt wykazało się wyjątkową empatią wobec samotnego kundelka, który stał na brzegu rzeki i trząsł się z zimna. O bezdomnym piesku spacerowicze powiadomili Policję i już pod opieką policjantki i strażnika miejskiego psiak trafił do komisariatu Policji, gdzie został nakarmiony i napojony. Zwierzak czeka w schronisku na swojego właściciela lub osobę, która da mu nowy dom.

W piątek 01.05.2020 r., wieczorem, dwoje mieszkańców Kęt, spacerując nad rzeką Sołą w Kętach, zauważyło stojącego na brzegu przemoczonego i trzęsącego się z zimna psa. Widząc zły stan zdrowia zwierzaka natychmiast powiadomili Policję. Najbliżej miejsca znalezienia pieska był patrol mieszany składający się z policjantki i strażnika miejskiego. Po kilku chwilach patrol był na miejscu. Otulili psiaka kocem termicznym, po czym zabrali do komisariatu Policji, gdzie napoili i nakarmili go, a także powiadomili bielskie schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Aktualnie piesek czeka na właściciela. W przypadku gdy właściciel się nie zgłosi, psiak będzie czekał na nowy dom: https://www.schronisko.bielsko-biala.pl/35_139_2020_p.html

Na wyjątkowe podziękowanie za reakcję na los zwierzęcia, zasługują mieszkańcy Kęt. Poruszeni jego losem zadeklarowali również, że podczas pobytu pieska w schronisku, będą go odwiedzać, a także obejmą go adopcją online do czasu, aż nie znajdzie właściciela.

(KWP w Krakowie/js)