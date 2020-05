Będąc po służbie obezwładnił agresywnego mężczyznę, który kopał leżącego Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Reagować tam, gdzie dzieje się krzywda drugiemu człowiekowi. Nie ważne czy w służbie, czy w czasie wolnym. Taka zasada przyświeca każdemu policjantowi. Po raz kolejny wiernością przysiędze policyjnej oraz odwagą wykazał się sierż. Michał Obała z Wydziału Ruchu Drogowego ze Świebodzina. W czasie wolnym od służby drugi raz podjął działania. Tym razem obezwładnił agresywnego mężczyznę, który kopał leżącego człowieka.

Po raz kolejny policjant ze Świebodzina pokazał, że słowa przysięgi, którą ślubował w dniu przyjęcia, są dla niego ważne. Zareagował, tam, gdzie inni odwracali wzrok i nawet nie wezwali pomocy. Wracając do domu, po cywilnemu, na jednym z osiedli w Świebodzinie, zauważył, jak mężczyzna kopie leżącego w okolice głowy drugi. Przy nich stał jeszcze jeden z mężczyzn, który przyglądał się całej sytuacji. Sierż. Michał Obała natychmiast ruszył w ich kierunku, jednocześnie legitymując się, że jest z Policji. Agresor, który kopał leżącego mężczyznę, natychmiast rzucił się do ucieczki, jednakże funkcjonariusz bez trudu dogonił go i obezwładnił. Wezwał na miejsce również patrol interwencyjny, który przejął dalsze czynności. Pokrzywdzony mężczyzna szczęśliwie nie odniósł poważniejszych obrażeń. W związku z naruszeniem nietykalności cielesnej grozi mu kara pozbawienia wolności do roku czasu. Wobec mężczyzny za zakłócanie porządku publicznego policjanci wyciągnęli konsekwencje w postaci mandatu karnego w kwocie maksymalnej, czyli 500 zł.

Jest to drugi raz, kiedy Michał podjął czynności, będąc w czasie wolnym do służby. W kwietniu ubiegłego roku zatrzymał nietrzeźwego kierującego i przekazał go skierowanemu na miejsce patrolowi. Sierż. Michał Obała służy w Policji od 2016 roku. Od początku w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)