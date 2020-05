Dwóch mężczyzn planowało zabić psa młotkiem, zostali zatrzymani Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch mieszkańców Boguszowa-Gorc odpowie za bestialskie skatowanie psa. Zaalarmowani o zdarzeniu funkcjonariusze szybko ustalili podejrzanych i zatrzymali 32-latka i 34-latka. Jak ustalili policjanci, przestępcy chcieli zabić zwierzę przy pomocy młotka. Mężczyźni przyznali się do winy. Teraz poniosą konsekwencje prawne za czyn, którego się dopuścili.

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez nieustalonych sprawców boguszowscy funkcjonariusze zostali poinformowani w czwartkowy poranek, 30.04.2020 r. Zakrwawionego psa chodzącego po ulicach miasta zauważyli okoliczni mieszkańcy. Zwierzę trafiło pod opiekę fundacji zajmującej się pomaganiem zwierzętom, natomiast policjanci z Boguszowa-Gorc natychmiast przeprowadzili szereg działań, które doprowadziły mundurowych do jednego z mieszkań na terenie miasta.

W sprawie zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn w wieku 32 i 34 lat, którzy byli mocno zaskoczeni wizytą funkcjonariuszy. Podejrzani w trakcie czynności procesowych oświadczyli, że pies po prostu im przeszkadzał, w związku z czym obaj postanowili go zabić, uderzając kilkakrotnie młotkiem w głowę, a następnie wynieść na pobliskie ogródki działkowe. Ostatecznie pies jednak przeżył i o własnych siłach wyszedł na ulicę, skąd trafił pod opiekę specjalistów.

W wyniku dalszych czynności policjanci wykazali, że 34-latek na przestrzeni kilku miesięcy dopuścił się pięciu włamań do obiektów gospodarczych na terenie Boguszowa-Gorc. Starszy z mężczyzn działał w warunkach recydywy, dlatego do więzienia może trafić nawet na 15 lat. Drugiemu z podejrzanych, który nie był wcześniej karany, grozi kara 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo w stosunku do obu mężczyzn sąd może zastosować zakaz posiadania zwierząt.

(KWP we Wrocławiu/js)