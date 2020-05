Pilotaż rodziców z sześciomiesięcznym dzieckiem do szpitala Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie pomogli rodzicom półrocznej dziewczynki, która z uwagi na stan zdrowia potrzebowała natychmiastowej pomocy lekarskiej. Policjanci bezzwłocznie przeprowadzili pilotaż do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji, dziewczynka otrzymała fachową pomoc medyczną.

W piątek, 01.05.br., około godz. 23:00, na numer alarmowy 112 zadzwonił roztrzęsiony mieszkaniec Balina, w powiecie chrzanowskim, który zaalarmował o kłopotach zdrowotnych jego sześciomiesięcznej córki. Mężczyzna poprosił o pilotaż do szpitala, ponieważ dziecko zanosiło się płaczem i siniało. Dyspozytor przełączył ojca dziecka bezpośrednio na linię oficera dyżurnego chrzanowskiej Policji, który bezzwłocznie polecił patrolowi pojechać pod wskazany adres do Balina. Patrol Policji - post. Przemysław Kurzak i post. Sylwia Mrzygłód - przy użyciu sygnałów przeprowadzili pilotaż do szpitala w Chrzanowie, gdzie dziecko zostało przyjęte na oddział i otrzymało fachową pomoc medyczną.

