Areszt za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlakiem Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Siemianowicki sąd tymczasowo aresztował matkę i jej partnera, którzy znęcali się nad czteromiesięczną dziewczynką. Niemowlę było niedożywione i wykończone, a obrażenia były tak poważne, że konieczna była natychmiastowa operacja. 26-latka i jej o 5 lat starszy konkubent usłyszeli także zarzut za narażenie na niebezpieczeństwo pozostałego rodzeństwa.

W piątek, 01.05.br., wczesnym rankiem, katowiccy policjanci poinformowali siemianowickich mundurowych o tym, że w jednym ze szpitali wykonali czynności w sprawie hospitalizowanego tam niemowlęcia. Lekarz dyżurujący powiadomił, że 4-miesięczna dziewczynka, która do nich trafiła była maltretowanego, co potwierdziły wykonane badania. Niemowlę miało wiele złamań i krwiaków, było niedożywione i wykończone.

Matka dziewczynki zaprzeczyła, by doszło do znęcania się nad córeczką i nie wiedziała skąd wzięły się u niej takie obrażenia. Konieczne było zatrzymanie mieszkanki Siemianowic Śląskich. Policjanci sprawdzili adres jej zamieszkania, lecz nikogo tam nie zastali. W rozmowie z sąsiadami dowiedzieli się, że poszukiwana 26-latka już tam nie mieszka. Mundurowi wykonali szereg ustaleń, które ostatecznie doprowadziły ich do matki dziewczynki. Kobieta została zatrzymana. Ten sam los podzielił jej partner, z którym miała 2-letniego syna. Oprócz niemowlęcia i dwulatka, wychowywali wspólnie jeszcze 5-letnią dziewczynkę.

Po przesłuchaniu świadków i zgromadzeniu dokumentacji medycznej, obojgu przedstawiono zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad czteromiesięczna dziewczynką. Kolejny zarzut dotyczył narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia pozostałych dzieci będących pod ich opieką. Rodzeństwo maltretowanej dziewczynki zostało umieszczone w placówce, a o całej sytuacji został powiadomiono sąd rodzinny, który podejmie w tej sprawie decyzje.

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd tymczasowo aresztował 26-latkę i jej 31-letniego partnera na 3 miesiące. Parze grozi nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)