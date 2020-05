Podziękowania dla policjantów za odnalezienie żony Data publikacji 04.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Komisariatu V Policji w Katowicach podinsp. Renaty Hałabudy wpłynęły podziękowania dla policjantów za odnalezienie 69-letniej kobiety, która zaginęła pod koniec kwietnia. W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli katowiccy policjanci z V komisariatu, mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a także funkcjonariusze z Mysłowic. Zaginiona została odnaleziona następnego dnia.

Do zaginięcia 69-latki doszło 27 kwietnia 2020 roku około godz. 19.00, kiedy wyszła z psem na spacer. Jej zaginięcie zgłosił zaniepokojony mąż, kiedy kobieta nie wróciła do domu. Katowiccy policjanci natychmiast podjęli poszukiwania zaginionej. Policjantów z V komisariatu wsparli funkcjonariusze kompanii alarmowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a informacja o zaginięciu została przesłana do wszystkich śląskich jednostek. Kobieta została odnaleziona na drugi dzień w Mysłowicach. Ogromnego wsparcia udzielili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Na ręce Komendanta Komisariatu V Policji w Katowicach podinsp. Renaty Hałabudy wpłynęły właśnie podziękowania dla policjantów za odnalezienie 69-letniej kobiety. Ze względu na ochronę danych osobowych, list nadesłany drogą elektroniczną został zanonimizowany.

Piszę w imieniu mojego wujka Józefa… Wujek ma 72 lata i nie obsługuje komputera i Internetu. Bardzo chciałbym podziękować za odnalezienie mojej żony Anny..., która wyszła z domu przy ul… w Katowicach i zaginęła wieczorem dnia 27.04.2020 r. i została odnaleziona w dniu 28.04.2020r. na terenie Mysłowic. Akcja Policji była bardzo sprawna, po chwili od zgłoszenia na miejscu pojawiły się pierwsze patrole policji, które otrzymała podstawowe dane o wyglądzie i stanie zdrowia mojej żony i ruszyły w teren, z godziny na godzinę w poszukiwaniach brały udział coraz to nowe jednostki a o świcie włączyły się patrole piesze i pies tropiący. Szczególnie chciałbym podziękować Policjantom, którzy mieli bezpośredni kontakt ze mną, czułem że jesteśmy pod fachową opieką a Policjanci są po to by pomóc w szybkim odnalezieniu mojej żony. Żadne słowa nie oddadzą mojej wdzięczności za to co zrobiliście dla mnie i mojej żony. Z wyrazami szacunku Józef...

KWP w Krakowie / kp)